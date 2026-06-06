نەفتهەڵگریگ چینی بارکریاگ وە دوو ملیۆن بەرمیل لە نەفت عراقی لە بەندەر بەسرە دەرچوود

شەفەق نیوز - بەسرە

سەرچەوەیگ لە بەندەرەیل عراقی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا کە نەفتهەڵگریگ چینی بارکریاگ وە نزیکەی دوو ملیۆن بەرمیل لە نە5ت، لە بەندەر بەسرە لە ئەوپەڕ باشوور وڵاتەگە دەرچگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز دیاری کرد کە نەفتهەڵگرە چینییەگە (Kiara - M) کە پەرچەم (San marino) هەڵگردگە لەی دۊاییە رەسیەسە بەندەر نەفتی بەسرە، دوو ملیۆن بەرمیل لە نەفت بار کردگە، وتیش: نەفتهەڵگرەگە لە مەوقەیگ گوزەشتە لە ئمڕوو دەروازەیل هەناردەکردن وەجی هیشتگە دۊای تەواوکردن بارکردنی وە نەفت خاو عراقی.

یەیش لە وەختیگ تێد کە بەندەر ئوم قەسڕ باکووری، لە یەکەم رووژ مانگ حوزەیران ئیسە، پیشوازی لە یەکەم کەشتی بارهەڵگر کرد کە وە شیوەیگ راسەوخۆ لە چینەو هاتیە لەڕی گەروو هورمز سەرەڕای وەردەوامبۊن ئەو ئاڵووزییەیلە کە لە ناوچەگە رۊ دەن.