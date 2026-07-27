نەفتهەڵگرەیل عراقی وەردەوامن لە رەدبۊن لە ناوڕاس شلەوبوین جویلەی دەریاوانی لە دەریای سوور

شەفەق نیوز - بەغداد

داتایەیل کۆمپانیای Kpler شلەوبوین جویلەی دەریاوانی لەری گەروو باب مەندەب ئەرا نزمترین ئاستەیلی لە چەن مانگیگەو نشان دان، دۊای ئەو پەلامارەیلە کە حووسییەیل لەبان دامەزراوەیل نەفتی سەر وە کۆمپانیای ئارامکۆی سعودی لە جیزان و یەنبەع جیوەجی کردن، کە یەیش شیویایەیل بارکردن لە دەریای سوور زیاتر کرد.

وەپای داتایەیل، داوەزیان جویلەی کەشتییەیل لە گەروو هورمزیش وەردەوام بۊ، لەبان وسانن گورزەیل ناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران، کە شمارەی کەشتییە رەدبۊەیل وە دیاریکریاگی مەن لە ماوەی پشوو کووتایی هەفتە، لە سای وەردەوامبۊن وریایی کۆمپانیایەیل بارکردن لە رخداریە ئەمنییەیل.

لەباوەت عراق، داتایەیل نشان دان کە دوو نەفتهەڵگر گەپ کە نەفت خاو عراقی و ئیماراتی هەڵگردۊن رووژ جمعە لە گەروو هورمز رەد بۊن لەناو ئەو کەشتییەیلە کە کەنداو وەجی هیشتنە، کە یەیش نشانەس ئەرا وەردەوامبۊن رەوانەیل هەناردەیل عراقی لەبان ئەو سەختیەیلە کە وەرانوەر جویلەی دەریاوانی لە ناوچەگە بوینەو.

هەرلیوا چەن نەفتهەڵگریگ دەریای سوور وەجی هیشتن کە بارەیلیگ لە نەفت خاو سعودی و ئیماراتی و رووسی هەڵگردۊن و وەرەو چین چگن، بیجگە لە نەفتهەڵگریگ ترەک کە نەفت خاو سعودی ئەرا پاکستان هەڵگردۊد، لە وەختیگ بازاڕەیل وەردەوامن لە چەودیاریکردن کاریگەری شیویانە دەریاییەیل لەبان دابینکردنەیل وزەی جەهانی و خەرجەیل بارکردن.