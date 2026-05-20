نەفتهەڵگرەیل عراقی گەروو هورمز وەجی هیلن لەناو نیشانەیل وازبوین لەناوەین واشنتۆن و تاران

شەفەق نیوز - بەغداد

کەشتییە نەفتهەڵگرەیل خاو عراقی، شەوەکی ئمڕوو چوارشەممە، گەروو هورمز وەجی هیشتن، لە وەرەونواچگنیگ کە ئومیدەیل زیایەو کەێد وە ئارامی جویلەی هەناردەکردن نەڤت لە عراقەو دۊای چەن مانگیگ لە ئاڵووزییەیل کە کاریگەری لەبان دابینکردنەیل لە ری کەنداوەو داشت.

وەپای داتایەیل بارکردن، دوو کەشتی نە4تهەڵگر گەپ چینی کە نزیکەی 4 ملیۆن بەرمیل لە نەفت خاو عراقی هەڵگردۊن لە گەرووەگە رەد بوین، لەناو شمارەیگ سنووردار لەو کەشتییە نەفتهەڵگرەیل کە توەنستن کەنداو وەجی بیلن لە ماوەی ئی مانگە.

عراق وە یەکیگ لە زیاترین ئەو وڵاتەیلە هەژمار کریەێد کە وە جویلەی کەشتیوانی لە گەروو هورمز کاریگەرە، لەوەر بەسانن بەش گەورەی هەناردە نەفتییەیلی لەبان ئی رێڕەو دەریایی گرنگە، وە تایبەت هەناردەیل نەفت خاو بەسرە کە وەرەو بازاڕەیل ئاسیایی چن، وە تایبەت چین.