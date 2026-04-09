‏ژنیگ شوی خوەی کوشێد وە بەشداری خوشکەگەی و دویەتەیلی و تەرمەگەی سزنێد لە باکوور بەغدا

‏شەفەق نیوز- بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەر دا لە پەیاکردن تەرم پیایگ سزیای لە ناو گناڵخەیل لە ناوچەی شەعب لە باکوور بەغدا، و لێکۆڵینەوەیل دەرخستن کە ژنەگەی هەڵسایە وە کوشتنی وە بەشداری خوشکەگەی و دویەتەیلی وە هووکار کێشەییگ لە بان میرات.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: هیزیگ ئەمنی شەوەکی ئمڕوو تەرم پیایگ سزیای لە ناو گەناڵخەیل ناوچەی شەعب پەیا کردن، و دیاریکرد، لێکۆڵینەوە و نووڕینە کامێرایەیل چەودێری بوینە هووکار ئاشکراکردن چوینیەتی رووداوەگە.

‏وتیش؛ لێکۆڵینەوەیل نیشان دانە کە کوشیاگە وە چەقوو لە ناو ماڵ خوەی کوشیاس، وەرجە ئەوە کە تەرمەگە بخەنە ناو حاوییەی گناڵخەیل و بوەنەی ئەرا شوین گناڵخەیل و ئاگر لەلی وەربیەن ئەرا سڕپووکردن نیشانەیل تاوانەگە.

‏سەرچەوەگە دیاریکرد لێکۆڵینەوەیل دەرخستنە ژن کوشیاگە و دویەتەیلی و خوشکەگەی بەشداری لەو رویداوە کردنە وە هووکار گیچەڵیگ لە بان میرات، و دیاری کرد کە هیزیگ ئەمنی توەنست دەسگیریان بکەێد، و لێکۆڵینەوەیگ یاسایی واز کریا ئەرا گردنەوەر رێکارەیل یاسایی وەرانوەریان.

