نیشتنەوەی ناچاری 9 فڕۆکە لە فڕوکەخانەی ناودەوڵەتی بەسرە لەوەر بەدی کەشوهەوای کوێت
شەفەق نیوز- بەسرە
فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەسرە، ئمڕوو یەکشەممە، نۆ فڕۆکەی کوێتی وەرگرد کە لەوەر بەدی کەشوهەوای کوێت وە ناچاری نیشتنەو.
ئیدارەی فرۆکەخانەیل عراقی لە بەیاننامەیگ وت: فڕوکەخانەیل وڵات ئامادەن ئەرا وەرگردن کاروانەیل ئاسمانی وەگورەی خشتە نە وەناچاری نیشنەو، کەمیش کادرەیل فرۆکەخانەیل عراق ئامادەن ئەرا رەفتارکردن وەگەردیان.
دیاری کرد کە فرۆکەخانەی بەسەرە ئمڕوو پیشوازی لە نیشتنەوەی ناچاری نۆ فرۆکەی کوێتی کرد، ئەوەیش لە بنەمای ئازادی دویەم لە ئازادیەیل فڕوکەوانی مەدەنی (Technician stopped)، دووپاتیش کرد وەرگردن کاروانەیل و گەشتیارەیل وەشیوەی رێکوپیکیگ وەڕیەو چگ.