نێچیرڤان بارزانی سوو لە دیمەشق چەوی کەفێدە شەرع

شەفەق نیوز - هەولێر

بڕیارە نێچیرڤان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان سوو دووشەممە، بڕەسێدە دیمەشق پایتەخت سووریا، وە سەردانیگ فەرمی.

وەپای ئەو زانیاریەیلە کە وەدەس ئاژانس شەفەق نیوز کەفتنە، بارزانی لە کۆشک گەل چەوی وە ئەحمەد شەرع سەرۆک سووری کەفێد کە هەردوگ لایەنەگە باس لە پەیوەندییەیل دووانی کەن.

ئی سەردانە دۊای چەن رووژیگ تیەێد لە سەردان وەزیر پەروەردە و فێرکردن سووری محمد ترکۆ ئەرا هەولێر، کە بەشداری لە چوارەمین کۆڕبەن پەروەردەیی کوردستانی کرد، و باسەیلیگ وەگەرد وەرپرسەیل لە حکومەت هەرێم ئەنجام دا کە هاریکاری لە کەرت فێرکردن و ئاڵوگۆڕ شارەزاییەیل لەخوەی گرد.

هەرلیوا، وەرجە ئەوەیش شاندیگ لە وەزارەت دەیشت سووریا سەردان هەولێر کردۊد، ئەرا باسکردن لە وازکردن قونسوڵخانەی سووریا لە هەرێم کوردستان.

وەرجەیە سەرۆک هەرێم کوردستان لە 11ی نیسان 2025 چەوی وە شەرع کەفت. ئەوەیش لە پەراویز کۆڕبەن دیپلۆماسی ئەنتاڵیا لە تورکیا، کە باس بانان پەیوەندییەیل لەناوەین سووریا و عراق و هەرێم کوردستان کردن، و دووپات لە گرنگی هاریکاری و نواگیریکردن ریخریاگ داعش کردن.

هەردوگ لایەن دووارە چەویان وە یەک کەفت لە پەراویز کۆڕبەن دیپلۆماسی ئەنتاڵیا 2026، و باس لە وەرەونواچگنەیل رەوشەگە لە سووریا و پەیوەندییەیل وەگەرد هەرێم کوردستان کردن، بیجگە لە گفتوگۆ لەناوەین دیمەشق و هیزە کوردییەیل.