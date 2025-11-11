نێچیروان بارزانی: سەرکەفتنیگ گەورە و میژوویی ئەرا کوردستان و عراق وەدەس هاوردیمن

شەفق نيوز- هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، و جیگر سەرۆک پارت دیموکرات کوردستان، شەو سێشەممە، دووپات کرد کە حزبەگە سەرکەفتنیگ گەورە و میژوویی لە هەڵوژاردن ئەنجومەن نوێنەرەیل عراق وەدەس هاورد، لە خود وەختەگە دووپات کرد لە کارکردن ئەرا مقیەتیکردن ماف گشت پیکاتەیل ئەرا کیشان نەخشەی بانانیگ گەشەتر ئەرا کوردستان و عراق.

بارزانی لە بەیاننامەیگ دویای راگەیانن دەرئەنجامەیل سەرتایی نافەرمی هەڵوژاردن کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: لە گشت دڵمەو، گەرمترین پیرووزبایی وە ریبەر کورد مەسعود بارزانی و خیزان شەهیدە پاڵەوانەیل، و ئەندام و جەماوەرەیل پارتی، و گەل وەفادار کوردستان پیشکەش کەم، وەبوونەی ئی سەرکەفتن گەورە و میژووییە کە حزبەگەمان لە هەڵوژاردن ئەنجومەن نوێنەرەیل عراق وەدەس هاورد.

وتیش: ئی سەرکەفتنە وە سەرکەفتن گشت کوردستان و گشت عراق زانم، و خوەی سەرچەوەی شانازی و خوەشی گشتمانە.

وتیش: سوپاس و رێز گەرمیگ ئەرا گشت ئەو دڵسووزەیلە کە رەنج و تەقەلا و مەینەتی دان و وە دڵسووزی کار کردن تا دەنگەیل حزبیان لە یەک ملیۆن ئەوبان کرد، و هیشتن بوودە یەکەمین حزب، ئەوان نواگیریکردن سەختیەیل وە بەجەری کردن، و هیشتن دەنگ حزبەگە ئازاتر و ئاشکراتر بوود، تا وەردەوام بوود لە کارکردن ئەرا جیوەجیکردن دەستوور وەشیوەیگ خاستر و پتەوکردن فیدراڵی وەشیوەیگ فراوانتر.

سەرۆک هەرێم کوردستان دووپات کرد کە پەیمان لە نوای سەرۆک بارزانی، ریبەر و سومبولمان نووەو کەیمن، کە هەر وەردەوام بویمن وەوجویرە کە پەیمان دایمنە، ئەرا خزمەتکردن گەل و نیشتمانمان لەژیر رینمایەیل دانای ئیوە، و مقیەتکار ماف گشت پیکاتەیل کوردستان و عراقیمن، ئەوەسا کار ئەرا ئەوە کەیمن کە عراق بوودە نیشتمان گشتی، و وەیەکەو بانانیگ گەشەتر ئەرا کوردستان کیشیمن.

نێچیروان بارزانی وتیش: وەی بوونە پەیمان ئەرا خوین پاک شەهیدەیل نووەو کەیمن، و وەگشت رێز و شانازییگ یادیان کەیمن.