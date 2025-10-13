‏نۆڕەی دڵ کۆتایی وە ژیان وەڕێوەبەر فریاکەفتن عراق تیارێد

‏شەفەق نیوزـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە مردن وەڕێوەب فریاکەفتن گشتی لیوا محەمەد روبەیعی لە ئەنجام تویشهاتنوە نۆڕەی دڵ مەوقەی وەجیرەسانن کارەگەی.

‏سەرچەوەگە وە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا مردنەگەی مەوقەی ئەنجامدان ئەرکەگەی بویە لە ئەرکیگی فەرمی لە وەزارەت ناوخوەی لە بەغدای پایتەخت، وەبی زانیاری زیاتر.

‏وەزارەت ناوخوەی عراق، ئمڕوو دووشەممە، پرسەی لیوا محەمەد خالید روبەیعی وەڕێوەبەر گشتی فریاکەفتن ودەسمیەتیدەر وەکیل کاروبار پۆلیس کاروبار فریاکەفتن کرد، کە وە مدوو نۆڕەی دڵ مەوقەی وەجیرەسانن ئەرکەگەی گیان لەدەسداس.

