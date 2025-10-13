نۆڕەی دڵ کۆتایی وە ژیان وەڕێوەبەر فریاکەفتن عراق تیارێد
شەفەق نیوزـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە مردن وەڕێوەب فریاکەفتن گشتی لیوا محەمەد روبەیعی لە ئەنجام تویشهاتنوە نۆڕەی دڵ مەوقەی وەجیرەسانن کارەگەی.
سەرچەوەگە وە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا مردنەگەی مەوقەی ئەنجامدان ئەرکەگەی بویە لە ئەرکیگی فەرمی لە وەزارەت ناوخوەی لە بەغدای پایتەخت، وەبی زانیاری زیاتر.
وەزارەت ناوخوەی عراق، ئمڕوو دووشەممە، پرسەی لیوا محەمەد خالید روبەیعی وەڕێوەبەر گشتی فریاکەفتن ودەسمیەتیدەر وەکیل کاروبار پۆلیس کاروبار فریاکەفتن کرد، کە وە مدوو نۆڕەی دڵ مەوقەی وەجیرەسانن ئەرکەگەی گیان لەدەسداس.