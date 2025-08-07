نەخشەی ناسا ناوچەیلیگ گەرم "ناسروشتی" لە عراق توومارکەێد

شەفەق نیوز ــ بەغدا

دەسەی گشتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی عراق، ئمڕوو پەنجشەممە، خشتەی ئاژانس ناسا بڵاوکرد لەباوەت سەرچەوەیل گەرمی و هیزگردن ئاگرەیل 24 ساعت گوزەشتە بڵاوکرد.

دەسەگە لەبەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکرایکرد، وەپای داتایەیل مانگە دەسکردەیل سەر وە ئاژانس ناسا - FIRMS لە نەخشەیل خاڵەیل گەرمی دەرچگە کە لە ماوەی 24 ساعەت گوزەشتە لە ناوچە جیاوازەیل عراق و دەوروگەردی توومارکریاس، کە چالاکی بەرزیگ گەرمی نیشان دەێد.

دەسەگە ئێ چالاکیی گەرمییە ئەرا (هیزگردن ئاگرەیل ناوخوەیی، شوین نەفتیەیل، سزیان وەرزی کشاوەرزی، یا سەرچەوەی گەرمی دەسکرد و سروشتی تر) گلەودا.

رووشنیکرد، خاڵە سوورەیل بان نەخشەگە (کە ئاژانس خەوەری شەفەق لە خوار بڵاوی کردیە) ئەو شوینەیلە نیشان دەێد کە مانگە دەستکردەیل گەرمی نائاسایی توومارکردنە، هەمیش نیشاندەریگ سەرەتاییە ئەرا ئەگەر هیزگردن ئاگر یا چالاکی گەرمی خەس.