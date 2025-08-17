نەجەف و سەڵاحەدین.. پەیاکردن تەرم دوو ژن یەکیگیان لەناو تەنویر

شەفەق نيوز– نەجەف/ سەڵاحەدین

دوو سەرچەوەی ئەمنی لە پارێزگای نەجەف و سەڵاحەدین، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردان لە پەیاکردن تەرم دویەتیگ و تەرم ژنیگ لە دوو رویداو جیاجیا.

سەرچەوەیگ ئەمنی لە نەجەف، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: تەرم ژنیگ گەنج لە تەمەن 21 لەناو تەنویریگ خەڕگین لەناو ماڵیگ لە یەکیگ لە ئاوایەیل لە ناحیەی عەباسیە باشوور پارێزگای نەجەف پەیا کریا.

سەرچەوەگە وتیش هیزیگ ئەمنی رەسیە شوین رویداوەگە و تەرمەگە ئەرا پزشک دادوەری برد ئەرا تەواوکردن ریکارەیل یاسایی و لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کرد.

هەرلیوا، تەرم ژنیگ ترەک پەیا کریا کە لە کەنار چەم دیجلە لە ناوچەی بوحشمە لە ناحیەی سەیری لە پارێزگای سەڵاحەدین پەیا کریا.

سەرچەوەگە وتیش: هیزەیل ئەمنی و لایەنەیل پەیوەندیدار دەسکردنە لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە، و تەرم ژنەگە ئەرا پزشک دادوەری بریا.