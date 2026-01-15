‏نەجەف و زیقار.. کوشیان گەنجیگ وە چەقوو و زەخمداری دوو هاوسەر لەدویای هەڵکوتان بان ماڵیان

‏شەفەق نیوزـ نەجەف/زیقار

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە کوشیان گەنجیگ وە چەقوو و زەخمداری دوو هاوسەر وە گولە لە نەجەف و زیقار.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "گەنجیگ بیس ساڵان وە چەقوو وەبان دەس کۆمەڵیگ نەناسریاگ لە گۆڕەپان سەدرێن لە ناوڕاس شار نەجەف کوشیا" وتیش "بارودۆخ تاوانەگە تا ئیرنگە نادیارە".

‏دیاریکرد "تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکریا تا رێکارەیل یاسایی و لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە و لایەنەیل دەسدیرن لەلی وازکریا".

‏لە رویداویگ جیا سەرچەوەی ترەک وە ئاژانسەگە راگەیان، "چەکدارەیل نەناسریایگ هەڵکوتانەس بان ماڵیگ لە قەزای دوایە باکوور خوەرهەڵات زیقار، و تەقە لە پیایگ و ژنەگەی کردنە کە بویەسە مدوو زەخمداریان، وەرجە ئەوەگ ئەرا شوین نادیاریگ بوان".

‏وتیش "هووکار رویداوەگە تا ئیڕنگە نەزانریاس "وتیش "زەخمدارەیل ئەرا نزیکترین بنکەی تەندروسی کلکریان و دەزگایەیل ئەمنی لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکردنە".

