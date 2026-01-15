نەجەف و زیقار.. کوشیان گەنجیگ وە چەقوو و زەخمداری دوو هاوسەر لەدویای هەڵکوتان بان ماڵیان
شەفەق نیوزـ نەجەف/زیقار
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە کوشیان گەنجیگ وە چەقوو و زەخمداری دوو هاوسەر وە گولە لە نەجەف و زیقار.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "گەنجیگ بیس ساڵان وە چەقوو وەبان دەس کۆمەڵیگ نەناسریاگ لە گۆڕەپان سەدرێن لە ناوڕاس شار نەجەف کوشیا" وتیش "بارودۆخ تاوانەگە تا ئیرنگە نادیارە".
دیاریکرد "تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکریا تا رێکارەیل یاسایی و لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە و لایەنەیل دەسدیرن لەلی وازکریا".
لە رویداویگ جیا سەرچەوەی ترەک وە ئاژانسەگە راگەیان، "چەکدارەیل نەناسریایگ هەڵکوتانەس بان ماڵیگ لە قەزای دوایە باکوور خوەرهەڵات زیقار، و تەقە لە پیایگ و ژنەگەی کردنە کە بویەسە مدوو زەخمداریان، وەرجە ئەوەگ ئەرا شوین نادیاریگ بوان".
وتیش "هووکار رویداوەگە تا ئیڕنگە نەزانریاس "وتیش "زەخمدارەیل ئەرا نزیکترین بنکەی تەندروسی کلکریان و دەزگایەیل ئەمنی لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکردنە".