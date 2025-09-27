نەجەف و بابل.. گلەوداین دوو دویەت کە لە کەسوکاریان واینە و رویداویگ هاتوچو قوربانی لەلی کەفێد

شەفەق نیوز ـ نەجەف / بابل

سەرچەوەیگ ەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە گلەوداین دوو دویەت کە لە کەسوکاریان واینە وەگەرد مردن و زەخمداری چەن کەسیگ وە رویداو هاتوچو لە پارێزگایەیل نەجەف و بابل.

وەڕێوەبەرایەتی پۆلیس نەجەف لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "زانیاری رەسیەس وە ویستگەی هەواڵگێری (911) دوو دویەت لە کەسوکاریان واینە لە پارێزگای بەغدا، وەگەردیا هاتێ لە نەجەف بوون، لەدویای ئەوەگ پارچە ڤیدیۆیگ توومارکردنە و ئەرا یەکیگ لە کەسوکارەیلیان کلیکردنە".

وتیش "دەسوەجی لایەنەیل ئەمنی و هەواڵگێری خەوەردارکریان و گشتاندن زانیاری کریا وەبان مەفرەزەیل بڵاوکریاگ لە مەزارگەیل پیرۆز و ئەو شوینەیلە کە هاتێ لەورا بوون، کارمەنەیل مەزارگەیل دەیکردنە وەدویاچگن، لەری کامیرایەیل ئەو دوو دویەتە نزیک مەزارگەیل پەیاکردن" وتیش "وەپای یاسا رێکارەیل یاسایی وەرانوەریا وەرگیریا و دریانە دەس کەسوکاریان".

سەرچەوەی ئەمنی ترەک وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، " رویداویگ هاتوچو لەبان ری خێرای ناودەوڵەتی نزیک قەزای مەحاویل لە پارێزگای بابل رویدایە بویەسە مدوو پلیان ماشینیگ".

وتیش "لە ئەنجام رویداوەگە کەسیگ گیان لەدەسدا و چەن کەسیگیش زەخمداربوی، و زەخمدارەیل ئەرا خەستەخانە کلکریان و تەرمەگەش ئەرا پزیشک دادوەری".