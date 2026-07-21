نەجەف.. هێزە ئەمنیەیل ئاخڵەی وەڕێوەبەرایەتی توومارکردن خانوبەرە و دوو فەرمانبەر دەسگیرکەن
شەفەق نیوز ـ نەجەف
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا هێزە ئەمنیەیل ئۆپراسیۆنیگ هەڵکوتان و وشکنین ئەرا وەڕێوەبەرایەتی توومار خانوبەرە لە باکوور پارێزگای نەجەف ئەنجامدان، لە ئەنجام دوو فەرمانبەر وە فەرمان دادگا دەسگیرکریان.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، هێز گەپیگ دەوروگەرد وەڕێوەبەرایەتی توومار خانوبەرە لە باکوور نەجەف گردن، وەرجە ئەوەگ ئۆپراسیۆن هەڵکوتان وشکنین وەڕێوەبەراتی ئەنجامبدەن.
وتیش، ئۆپراسیۆنەگە وەپای فەرمان دادگا دەرچگە لە ئەنجام دوو فەرمانبەر دەسگیرکریا لە بەش هەناردەیل لە وەڕێوەبەرایەتیەگە، وەبی ئاشکراکردن مدوو دەسگیرکردەنەگە یا زانیاری زیاتر.