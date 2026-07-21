‏نەجەف.. هێزە ئەمنیەیل ئاخڵەی وەڕێوەبەرایەتی توومارکردن خانوبەرە و دوو فەرمانبەر دەسگیرکەن

‏شەفەق نیوز ـ نەجەف

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا هێزە ئەمنیەیل ئۆپراسیۆنیگ هەڵکوتان و وشکنین ئەرا وەڕێوەبەرایەتی توومار خانوبەرە لە باکوور پارێزگای نەجەف ئەنجامدان، لە ئەنجام دوو فەرمانبەر وە فەرمان دادگا دەسگیرکریان.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، هێز گەپیگ دەوروگەرد وەڕێوەبەرایەتی توومار خانوبەرە لە باکوور نەجەف گردن، وەرجە ئەوەگ ئۆپراسیۆن هەڵکوتان وشکنین وەڕێوەبەراتی ئەنجامبدەن.

‏وتیش، ئۆپراسیۆنەگە وەپای فەرمان دادگا دەرچگە لە ئەنجام دوو فەرمانبەر دەسگیرکریا لە بەش هەناردەیل لە وەڕێوەبەرایەتیەگە، وەبی ئاشکراکردن مدوو دەسگیرکردەنەگە یا زانیاری زیاتر.

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