نەجەف.. زیندانی هەمیشەیی ئەرا بازرگانیگ هووشبەری تەقەلای قاچاخکردنی دایە وە شاردنی "لەناو ئەندامەیل لەشی"
2026-05-31T09:39:58+00:00
شەفەق نیوز ـ نەجەف
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا سزای زیندانیکردن هەمیشەیی ئەرا بازرگانیگ مادە هووشبەرەیل دەرکریا.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ دادگای تاوانەیل نەجەف سزای زیندانی هەمیشەیی ئەرا بازرگانیگ مادە هووشبەرەیل دەرکرد لەدویای ئەوەگ تەقەلای قاچاخکردن 35 گرام مادەی هووشبەر کریستال دا لەری شاردنەوەی لەناو ئەندامەیل لەشی".
وتیش؛ سزاگەوە پشت بەسان وە بڕگە مادەی 27 لە یاسای بەرەنگاربوین مادەی هووشبەر و کاریگەری عەقلیەیل شمارە 50 ساڵ 2017 دەرچگە.