‏نەجەف.. زیندانیکردن هەمیشەیی ئەرا دوو ژن وە توومەت دزین مناڵ کوورپە

‏سەرچەوەیگ لە دادگا، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا سزای زیندانیکردن هەمیشەیی ئەرا دوو ژنە زیندانی دەرکریا وە توومەت دزین مناڵیگ و توومارکردنی وەناو یەکیگ لە زیندانەیل.

‏سەچاوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "دادگای تاوانەیل نەجەف سزای زیندانیکردن هەمیشەیی و 10 ملیۆن دینار غەرامە دەرکرد ئەرا دوو زیندانی کە کورپەیگ لە خەستەخانەی زەهرای نەجەف دزینە".

‏وتیش "زیندانیەیل تەقەلا دانە مناڵەگە لەپارێزگای دیوانیە وەناو یەکگ لە زیندانیەیل تووماری بکەن".

