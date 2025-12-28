نەجەف.. زیندانیکردن هەمیشەیی ئەرا دوو ژن وە توومەت دزین مناڵ کوورپە
شەفەق نیوز ـ نەجەف
سەرچەوەیگ لە دادگا، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا سزای زیندانیکردن هەمیشەیی ئەرا دوو ژنە زیندانی دەرکریا وە توومەت دزین مناڵیگ و توومارکردنی وەناو یەکیگ لە زیندانەیل.
سەچاوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "دادگای تاوانەیل نەجەف سزای زیندانیکردن هەمیشەیی و 10 ملیۆن دینار غەرامە دەرکرد ئەرا دوو زیندانی کە کورپەیگ لە خەستەخانەی زەهرای نەجەف دزینە".
وتیش "زیندانیەیل تەقەلا دانە مناڵەگە لەپارێزگای دیوانیە وەناو یەکگ لە زیندانیەیل تووماری بکەن".