‏نەجەف دەوام فەرمی سوو پەک خەێد

شەفەق نيوز- نەجەف

‏ئەنجوومەن پارێزگاێ نەجەف، ئمڕوو سێشەممە راگەیان دەوام فەرمی لە گشت فەرمانگە دەوڵەتییەیل پارێزگاگە ئەرا رووژ چوارشەممە 24ی حوزەیرانی 2026 پەک بیجگە لە فەرمانگە ئەمنی و خزمەتگوزارییەیل و خوەنەوارەیل ئەزموندار.

‏حسێن ئەلعیساوی، سەرۆک ئەنجوومەن پارێزگاکە لە لێدوانیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز ، وت: ئەنجوومەنەگە دەنگ لەبان پەکخسن دەوام فەرمی داگە، هاوکات وەرد هەشتەم رووژ مانگ موحەڕەم، تا ئەوەێ دەرفەت ئەرا خەڵک نەجەف بڕەخسێ تا بتوانن بەشداری لە زینگکردن شەوەیل کۆتایی دە رووژ یەکەم مانگ موحەڕەم بکەن.

‏ ئەلعیساوی ئاشکرایکرد بڕیار پشووەگە ئەزموونەیل پۆل شەش ئامادەیی (زانستی و وێژەیی و پیشەیی) نیەگردەو و دووپات کرد ئەزموونەیل لە وەخت و سات،‌ دیاریکریای خوەیان و بێ هیچ گۆڕانکارییەک ئەنجام دریەێد.

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