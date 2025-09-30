نەجەف.. دزیگ چوودە ناو ماڵیگ ئەرا دزیکردن و خاوەن ماڵەگە لە رخەو مرێد

شەفەق نيوز- نەجەف

سەرچەوەیگ ئەمنی لە نەجەف، ئمڕوو سێشەممە، نەوەرزا کە پیای پیریگ لەرخەو گیانی لەدەسدا، دویای ئەوە کە دزیگ چگە ناو ماڵەگەی لە ناوڕاس پارێزگاگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: کابرایگ لەناو تەمەن هەفتا ساڵە، دویای تویشهاتنی وە نۆرەدڵ لە ئەنجام رخ فرەیگ هەناێ دزیگ هاتنە ناو ماڵەگەی لە ناوچەی گەڕەک نەسر ناوڕاس شار نەجەف گیانی لەدەسدا.

سەرچەوەگە وتیش: کەسوکار مردیەگە بەڵگەنامەیگ لەناو ماڵەگە پەیا کردن، کە وەختیگ دزەگە لەماڵەگە وایە لەلی کەفتگە، و ئاگادار لایەنەیل ئەمنی کردن تا ریکارەیل یاسایی وەرانوەر ئەو دزە جیوەجی بکەن.