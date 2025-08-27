نەجەف.. خوەیکوشتن داواکریاییگ و و کابرایگ خوەشک خوەی کوشێد لە ئەنجام دەمەقاڵیگ لەبان "ناشتا"

شەفەق نيوز- نەجەف

کابرایگ داواکاریاگ ئەرا هیزەیل ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە خوەی کوشت، و کابرایگیش لەبان تاقەخوەراک ناشتا خوەشک خوەی کوشت، لە پارێزگای نەجەف.

سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: کابرایگ کە لەبان توومەتەیل هووشبەری داوا کریاس، لەناو جادەیگ لە ناوچەی بەراکیە ناوڕاس شار نەجەف وە گولەی کلاشینکۆف خوەی کوشت.

لە رویداویگ ترەک، سەرچەوەگە وت: گەنجیگ وە چەقوو خوەشک خوەی کوشتیە، دویای دەمەقاڵیگ لەبان تاقەخوەراک ناشتا لەناو ماڵیان لە قەزای مەنازرە باشوور نەجەف.

وتیش: گەنجەگە مەغزی ناتەواوە، و دیاری کرد کە تەرمەگە ئەرا پزشک دادوەری بریا، و بکوشەگە خریا بەش ناخاڵەیل.