"ئینی" ئیتالی بەرهەمهاوردن نەفتیی لە عراق لە ماوەی 2025 بەرزەو کەێد

شەفەق نیوز - رۆما

داتایەیل راپۆرت ساڵانە ئەرا کۆمپانیای "ئینی" ئیتالی، ئمڕوو چوارشەممە، دەرخست لە بەرزەوبوین بەرهەمهاوردنی لە نەفت و غاز لە عراق لە ماوەی ساڵ 2025، لە وەراورد وەگەرد هەردوگ ساڵ گوزەشتە، لەناو ئۆپەراسیۆنەیل کارپیکردن جیهانیی.

وەپای راپۆرت ساڵانەی کۆمپانیاگە، کە ئاژانس شەفەق نیوز ئاگاداری بوی، بەرهەمهاوردن "ئینی" لە عراق لە ماوەی 2025 رەسیەسە نزیکەی 11 ملیۆن بەرمیل لە شلە نەفتییەیل و 30 ملیار پای سێجا لە غاز سروشتی، کە یەکسانە وە 17 ملیۆن بەرمیل نەفت هاوتا، لە وەراورد وەگەرد 15 ملیۆن بەرمیل نەفت هاوتا لە ساڵ 2024، و 14 ملیۆن بەرمیل نەفت هاوتا لە ساڵ 2023.

راپۆرتەگە دیاری کرد کە بڕ گشتی بەرهەمهاوردن کۆمپانیاگە لە ئاست جیهانی رەسیەسە 631 ملیۆن بەرمیل نەفت هاوتا لە ماوەی 2025، لە وەراورد وە 625 ملیۆن لە ساڵ 2024، و 604 ملیۆن لە ساڵ 2023، کە پاڵپشت کریاگە وە زیایبوین بەرهەمهاوردن شلە نەفتییەیل وە ریژەی 7% لەبان بنەمای ساڵانە.

کۆمپانیای ئینی لە ساڵ 2009ەو لە عراق کار کەێد، و وەڕێوەبەرایەتی کێڵگەی زوبێر نەفتی لە پارێزگای بەسرە کەێد لەناو گریەبەسەیل خزمەتگوزاری هونەری وەگەرد حکومەت عراقی.