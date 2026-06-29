نویسینگەی تەیف سامی خەوەر وایین یا دەسگیرکردنی رەدکەێد
شەفەق نیوز - بەغداد
نویسینگەی وەزیر وەرین دارایی، تەیف سامی، ئمڕوو دووشەممە، راسی ئەو خەوەرەیلە رەد کرد کە باس لە واینی ئەرا دەێشت عراق یا دەستگیرکردنی کەن، و دووپات کرد ئەو زانیارییەیلە بنەمایگ فەرمی نەیرن، راگەیان بڕیارە رێوشوونە یاساییەیل لە دژ بڵاوکەر ئەو خەوەرەیلە بگرێدە وەر.
نووسینگەگە، لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "وەتەواوی" ئەو قسەیلە رەد کەێد کە لە لایەن بڕیگ لە دەزگایەیل راگەیاندن و پلاتفۆرمەیل سۆشیاڵ میدیا بڵاو بویە، گوایا تەیف سامی ئەرا دەێشت عراق وایە یا لە چوارچمگ ئەوەگ وەپێی وتریاس هەڵمەتیگ ئەرا وەرەوڕویبوین گەندەڵی دەسگیر کریاگە، و دووپات کرد ئەو زانیارییەیلە "دویرن لە ڕاسی و هویچ بنەمایگ فەرمی باوەڕوەپیکریاگ نەیرن".
وتیش: نووسینگەگە شەرمەزار بڵاوکردن ئەو خەوەرەیل نادروس و پروپاگەندەیلە کەێد رای گشتی چەواشە بکەن، و داوا لە دەزگایەیل راگەیانن و شیکەرەوەیل و چالاکوانەیل کرد کە دەق و پیشەیی بوون رەچاو بکەن، و پشت وە سەرچەوە فەرمیەیل بوەسن وەرجە بڵاوکردن یا گواستنەوەی هەر زانیارییگ.
نووسینگەگە داوا لە دەسەی راگەیانن و پەیوەندییەیل کرد رۆڵ خوەیان لە شوینکەفتن و بڵاوکردن خەوەرەیل چەواشەکارانە بدوینن و ریوشوین هەوەجەکریاگ وەپای یاسایەیل کاروەپیکریاگ بگرنە وەر، ئەوەیش ئەرا پاراستن متمانەی راگەیانن و پاراستن ماف هاووڵاتییەیل ئەرا دەسکەفتن وە زانیاری دروس و متمانەوەپیکریاگ.
بەیاننامەگە دووپات کرد نویسینگەگە ڕێوشوونە یاساییەیل لە دژی هەر کەسیگ بگرێدە وەر کە ئەو پروپاگەندەیلە بڵاو کەێد و پشت وە سەرچەوەیل فەرمی نیەوەسێد.