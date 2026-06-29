‏نویسینگەی تەیف سامی خەوەر وایین یا دەسگیرکردنی رەدکەێد

‏شەفەق نیوز - بەغداد

‏نویسینگەی وەزیر وەرین دارایی، تەیف سامی، ئمڕوو دووشەممە، راسی ئەو خەوەرەیلە رەد کرد کە باس لە واینی ئەرا دەێشت عراق یا دەستگیرکردنی کەن، و دووپات کرد ئەو زانیارییەیلە بنەمایگ فەرمی نەیرن، راگەیان بڕیارە رێوشوونە یاساییەیل لە دژ بڵاوکەر ئەو خەوەرەیلە بگرێدە وەر.

‏نووسینگەگە، لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "وەتەواوی" ئەو قسەیلە رەد کەێد کە لە لایەن بڕیگ لە دەزگایەیل راگەیاندن و پلاتفۆرمەیل سۆشیاڵ میدیا بڵاو بویە، گوایا تەیف سامی ئەرا دەێشت عراق وایە یا لە چوارچمگ ئەوەگ وەپێی وتریاس هەڵمەتیگ ئەرا وەرەوڕویبوین گەندەڵی دەسگیر کریاگە، و دووپات کرد ئەو زانیارییەیلە "دویرن لە ڕاسی و هویچ بنەمایگ فەرمی باوەڕوەپیکریاگ نەیرن".

‏وتیش: نووسینگەگە شەرمەزار بڵاوکردن ئەو خەوەرەیل نادروس و پروپاگەندەیلە کەێد رای گشتی چەواشە بکەن، و داوا لە دەزگایەیل راگەیانن و شیکەرەوەیل و چالاکوانەیل کرد کە دەق و پیشەیی بوون رەچاو بکەن، و پشت وە سەرچەوە فەرمیەیل بوەسن وەرجە بڵاوکردن یا گواستنەوەی هەر زانیارییگ.

‏نووسینگەگە داوا لە دەسەی راگەیانن و پەیوەندییەیل کرد رۆڵ خوەیان لە شوینکەفتن و بڵاوکردن خەوەرەیل چەواشەکارانە بدوینن و ریوشوین هەوەجەکریاگ وەپای یاسایەیل کاروەپیکریاگ بگرنە وەر، ئەوەیش ئەرا پاراستن متمانەی راگەیانن و پاراستن ماف هاووڵاتییەیل ئەرا دەسکەفتن وە زانیاری دروس و متمانەوەپیکریاگ.

‏بەیاننامەگە دووپات کرد نویسینگەگە ڕێوشوونە یاساییەیل لە دژی هەر کەسیگ بگرێدە وەر کە ئەو پروپاگەندەیلە بڵاو کەێد و پشت وە سەرچەوەیل فەرمی نیەوەسێد.

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