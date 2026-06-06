نواگیریکردن فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان نەناسیای لە نزیک پاڵاوگەی بێجی

نواگیریکردن فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان نەناسیای لە نزیک پاڵاوگەی بێجی
2026-06-06T04:44:10+00:00

شەفەق نیوز - سەڵاحەدین

سەرچەوەیگ ئەمنی، شەوەکی زۊ ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە نواگیریکردن فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان نەناسیاگ لە ناوچەیل نزیک لە پاڵاوگەی بێجی لە پارێزگای سەڵاحەدین.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: تووپەیل سوپای عراقی ئاگرەگەیان وەرەو فڕۆکە بێفڕۆکەوانەگە واز کردن وە وەکارهاوردن رەشاش عەیار 23 ملم، دۊای چەودیاریکردنی لە دەورگرد پاڵاوگەگە.

وتیش: پرۆسەی نواگیریکردنی لە چوارچیوەی ریکارەیل دابینکردن ئاسایش و مقیەتیکردن پەیڕەوکریاگ لە دەورگرد دامەزراوە ژیارییەیل هات، وەبی رەسین زانیارییەیلیگ دەسوەجی لەباوەت توومارکردن زەرەد یا زەخمداری.

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