نواگیریکردن فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان نەناسیای لە نزیک پاڵاوگەی بێجی
شەفەق نیوز - سەڵاحەدین
سەرچەوەیگ ئەمنی، شەوەکی زۊ ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە نواگیریکردن فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان نەناسیاگ لە ناوچەیل نزیک لە پاڵاوگەی بێجی لە پارێزگای سەڵاحەدین.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: تووپەیل سوپای عراقی ئاگرەگەیان وەرەو فڕۆکە بێفڕۆکەوانەگە واز کردن وە وەکارهاوردن رەشاش عەیار 23 ملم، دۊای چەودیاریکردنی لە دەورگرد پاڵاوگەگە.
وتیش: پرۆسەی نواگیریکردنی لە چوارچیوەی ریکارەیل دابینکردن ئاسایش و مقیەتیکردن پەیڕەوکریاگ لە دەورگرد دامەزراوە ژیارییەیل هات، وەبی رەسین زانیارییەیلیگ دەسوەجی لەباوەت توومارکردن زەرەد یا زەخمداری.