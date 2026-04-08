‏نزیکەی 140 کوشیاگ لەماوەی 40 رووژ لە جەنگ هەرێمی (ئامار)

شەفەق نیوزـ

‏نزیکەی 120 کەس کە ئەندامەیل لە هێزەیل ئەمنی و پێشمەرگە هاناویان گیان لەدەسدان لەماوەی زیایبوین گرژیە ئەمنیەیل ناوچەگە کە نزیکەی 40 رووژ وەپی چگە.

گرژیەیل هەنای کۆتایی هات کە دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ئەمریکا، ئاگربەس وەرد ئیران راگەیان ماوەی دوو هەفتە جویر ئامادەکارییگ ئەرا ئاشتی هەمیشەیی.

‏وەپای ئاژانس "رۆیتەرز" کە راپۆرتیگ دەسڵاتدارەیل تەندروسی راگەیان، دەسەڵاتدارەیل تەندروسی عراق وتنە وەلای کەمەو 117 کەس کوشیانە لە سەرەتای جەنگەو لە ناوەینیان مەدەنی، و ئەندامەیل حەشدی شەعبی، سەربازەیل سوپا، کارمەنەیل پۆلیس و جەنگاوەرەیل هێزەیل پێشمەرگەی هەرێم کوردستان هەس.

‏ ئاژانسەگە لە زوان وەرپرسەیل ئەمنیی یەکیگ لە بەندەرەی عراقەو وت؛ یەکیگ لە ئەندامەیل دەسەی بیانی لە پەلامارداین کەشتییە نەفتهەڵگرەیل نزیک بەندەرەگە کریاوێدە ئامانج، کوشیا.

