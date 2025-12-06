نزیکەی 10 رووژ وەردەوام بوود.. نزمە پاڵەپەستۆیگ واراناوی کە "تونترینە لە ماوەی چەن ساڵ" عراق گرێدەو
شهفهق نیوز - بهغدا
کەشناس، عهلی جابر الزيادی، ڕایگهیان که له یهکهم ساعەتەیل ئیوارەی ئمڕوو شهممه، وڵات کەفێدە ژیر کاریگهری دریژەوبوین نزمەپاڵەپەستۆیگ واراناوی که وە تونترین دادهنرێد له ماوهی ئی چهن ساڵە.
زیادی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "نزمەپاڵەپەستۆگه له نیمەشەو ئمڕوو دەسکەێدە جویلە و شەفەق سوو یهکشهممه قویلەوبوود، وهتایبهت له بهشهیل خوەرئاوا و ناوچهیل باکوور، وە جویریگ وارانیگ رفت وەجیهیلێد"، ئاشکرایکرد " نزمەپاڵەپەستۆگە ئیوارهی سوو یهکشهممه له ناوچهیل ناوهڕاس دهس وه جویڵه کەێد، و شەفەق رووژ دووشهممه وهردهوام بوود ئەرا گشت ناوچهیل فورات ناوهڕاس و باشوور".
وتیش "وارانەگە رفتە لە فرەیگ پارێزگایەیل وڵاتەگە" وتیش "تونی وارانەگە بەرزە بڕ 70ملم رەسێد لە دیالە و کەرکوک، و سلێمانی، و میسان، و شوینەیل ترەک".
زیادی مەزەنەکرد: "نزمەپاڵەپەستۆ واراناویەگە وە شێوهیگ وهردهوام مینێد، و گاجاریگ ئەرا ماوهیگ وسێد و دویای دەسوەپیکەێد، هاتێ رووژ جومعە یا پەنجشەممە وە شیوە وەختانە بوسێد، دواڕە نزمەپاڵەپەستۆیگ واراناوی تر گرێدەو، چوینکه نهخشهیل دیاریکەن ئەرا وهردهوامی گورجی واراناوی کەن تا دوای ناوهڕاست ئی مانگه"، ئهوهش خسهڕوو که "شهپۆلیگ سهرمای گەپ له رووژ 13ی ئێ مانگە کانوون یهکهم/ دیسێمبهر تێدە ناو وڵات".