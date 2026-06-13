‏نزیکەوبوود لە 155هەزار.. بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

‏نزیکەوبوود لە 155هەزار.. بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر
2026-06-13T08:11:18+00:00

‏شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو شەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە   154,750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  کە شەوەکی ئمڕوو  نرخ دۆلار رەسیە 154,600 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 155,250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 154250 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 155,000 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 154900 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

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