نزیکەی ملیاریگ دۆلار ساڵانە هەناردەی ئۆردنە ئەرا عراق

سەرۆک وتاق پیشەسازی ئۆردن و عوممان فەتحی جەغبیر بڕ هەناردەی وڵاتەگەی ئەرا عراق راگەیان کە رەسیەس ئەرا نزیکەی یەک ملیار دۆلار ئەرا عراق و هاتێ زیایەوبوود.

دەزگا راگەیاننەیل ئۆردن لە زوانی جەغبیر راگەیانن، هەماهەنگی وەردەوامە لەناوەین حکومەت ئۆردن و کەرت پیشەسازی، ریگە خوەشکەرە ئەرا لاوردن شمارەیگ لە سزایەیل کە هابان هەناردەیل ئۆردن ئەرا عراق

مەزەنەکرێد وەردەوام بوود لەماوەی ئایندە لەری کووبوینەوەی هاوبەش ناوەین هەردووگ لا ئەرا رەدکردن ئاستەنگە ئیداری و ڕێکارییەیل و لۆجستیکییەیل، بیجگە لە دامەزرانن ناوچەیگ پیشەسازی هاوبەش لەبان سنوور ناوەین هەردوگ لا.