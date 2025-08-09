نزیکەی سێ ملیۆن زیارەتکەر لە ئیرانەو هاتنەسە ناو عراق

شەفەق نيوز - ئیران / عراق

عەمید ئەحمەد رزا رادان فەرماندەی هیزەیل ئاسایش ناوخوەیی ئیران، ئمڕوو شەممە، وت: زیاتر لە 2.7 مليۆن زیارەتکەر لە هەفت سنوور عراقەو دەرد بوین.

میدیایەیل ئیرانی لە زوان عەمید وتن: تا ئیسە زیاتر لە 950 هەزار زیارەتکەر ئەرا وڵات گلەو خواردنە، و ناوڕاس ماوەی مەنینیان (3.5 تا 4 رووژ) بویە.

دیاری کرد کە ئی ئامارە نشان دەێد کە زیارەتکەرەیل توەنستنە وەشیوەی خاسیگ گەشتی بکەن، وەگەرد ئەوەیش، هیمان مەرو مهران فرە قەرەباڵغە.

عەمید رادان دووپات کرد کە گرنگی رێکخستن وەخت گلەوخواردن وەتایبەت دویرکەفتن لە رووژەیل دویایین، و تەمەی زیارەتکەرەیل کرد مقیەت بوون لە شەکەتی و مەینەتی مەوقەی رانین ماشین.