نزەکردنەیل ئاو لە بەنداو مووسڵ ئاوایەیل باکوور نەینەوا نوقم کەێد و خەڵکەگە هاوار کەن (ڤیدیۆ)

شەفەق نیوز - نەینەوا

خەڵک شمارەیگ لە گوندەیل سەر وە ناحیەی "وانە" لە باکوور مووسڵ، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردان لە نوقمبۊن ناوچەیلیان لە ئەنجام نزەکردنەیل ئاو و لافاوەیل کە لە دەریاچەی بەنداو مووسڵەو تیەن، و هوشداری دان لە رخباریەیل سەختبۊن قەیرانەگە لە سای نەوین چارەسەرەیل حکومی.

بڕیگ لە خەڵکەگە ئەرا پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وتن، کە نزەکردنە ئاوییەیل کە لە دەریاچەی بەنداوەگەو تیەن وە شیوەیگ فرە و ئەگەر زیایبۊن دیرێد روی کردنە وەرەو ئاوایەیل ناحیەگە، وە تایبەت ئاوایەیل (محێوەر باشووری، و محێوەر باکووری، و عەمار بەیت)، وتنیش کە ئاوەگە جادەیل پووشیە و وەڕاسیەو چگەسە ناو کۊچە و بڕیگ لە ماڵەیل هاووڵاتییەیل.

خەڵکەگە دیاری کردن، کە نزەکردنەیل لە یەکەم رووژ مانگ ئایار/ مایۆ گوزەشتەو دەسوەپی کردگە، لە ئەنجام بەرزەوبۊن یەدەگ ئاوی ئەرا دەریاچەی بەنداو مووسڵ وەگەرد کووتاییهاتن وەرز لافاوەیل و تاویان وەفرەیل، ئەوەگ بۊە مدوو رشانن ئاوەگە وەرەو ئاوایەیلیان.

خەڵک ئاوایە زەرەدمەنەیل دووپات کردن کە ئەوان چەنن لاڵکیان و داواکاری لە لایەنە پەیوەندیدارەیل کردنە ئەرا دەسوەردان و دانان سنووریگ ئەرا ئی قەیرانە ئەرا کەمەوکردن زەرەدەیل، وەلی تا ئیسە هیچ چارەسەریگ یا چارەسەریگ بنەڕەتی نەخریانەسە رۊ.

ناحیەی "وانە" وە یەکەمین ناوچەیل نزیک لە بەنداو مووسڵ لەلای رێڕەو ئاوەگەو هەژمار کریەێد، ئەوەگ کەێدەی وە زیاترین ناوچە کە کاریگەری وەپی رەسێد وە هەر زیایبۊنیگ لە یەدەگ ئاوی یا وەردانن ئاو لە بەنداوەگە، چۊنکە ئی رشاننەیلە وە شیوەیگ راسەوخۆ لەبان ئەو ئاوایەیلە رەنگ دەنەو کە لەناوی هەڵکەفتنە.