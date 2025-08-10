نزەکردن غاز کلۆر لە کەربەلا.. تاسیان 621 کەس وە تەندروسی خاسیگ خەسخانەیل وەجی هیلن

شەفەق نیوز ــ کەربەلا

وەزارەت تەدروسی عراق، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا 621 حالەت تاسیان توومارکردنە وە مدوو نزەکردن غاز کلور لە کەربەلا.

قسەکەر وەزارەتگە سەیف بەدر لە بەیانیگ رەسیەئاژانس شەفەق نیوز دووپاتکرد، گشت تویشبویەیل چارەسەر پێویست وەرگردنە و وە تەندروسی خاسیگ خەستەخانەیل وەجیهیشتنە.

لیژنەی ئەمنی باڵا ی ئەرا زیاترەت ملیۆنییەیل خەوەردا، حالەتەیل تاسیانەیل ساکار بوینە، دەسوەجی مامەڵە وەردی کریاس وەلایەن تیمیگ وەرگیری شارستانی و فریاکەفتن خێرا، وتیش رویداوەگە لە ئەنجام نزەکردن مادەی کلۆر یەکیگ لە فەرمانگەیل او بویە لەبان ری (کەربەلا – نەجەف) نزیک ستوین 1200،رویداوەگە وەبی هویچ کاردانەوەی وەرچەویگ کۆتایی هات.