نزمەپاڵەپەستۆگ "روکەش" کۆتایی وە "جیگیربوین" کەشوهەوا لە عراق تێرێد.. و ئاڵشتبوین گەرمی
شەفەق نیوز - بەغداد
نەخشەیل کەشوهەوا، ئمروو یەکشەممە، نیشان دان کە وڵات کەفێدە وەر کاریگەری بارودۆخیگ لە جێگیرنەبوین کەشوهەوا لە ماوەی ناوبەین 7 تا 9 مانگ نیسان ئی ساڵە، یەیش لە ئەنجام دروسبوین نزمەپاڵەپەستۆگ "روکەش" وەگەرد کیشانەو شەپۆلیگ سەرد لە تاقەیل بانین ئاسمان.
نموونەیل کەشوهەوا دیاریکەن گشت ناوچەیل باکوور یەکەم جار کەفنە وەر کاریگەری ئی نزمەپاڵەپەستۆ، و دویایی ناوچەیل جیاجیا لە ناوچەی ناوڕاس، کە دەرفەت دروسبوین ئەورەیل پەڵەپەڵەی وارانی وە شێوەی پرزە پەیا بوود، و وەگەردی دروسبوین ئەور ئەور واراناوی و هیلێد بەڵاچە دروسبوود وەگەرد گورجەوبوین وا.
ناوچەیل باشوور، دەرفەت وارانیان "کەمە" یا هەر نییە، یەیش لە ئەنجام کەمبوین تەوژم چامدار خولگەیی و پاشەکێشەکردن سەرد تاقەیل بانین، هاووەخت وەگەرد جێگیرنەبوین پلەیل گەرمی و دیاربوین جیاوازی گەرمی ناوبەین شەو و رووژ وە مدوو ئاڵشتبویەیل وەرز وەهار.