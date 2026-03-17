‏نزمە پاڵەپەستۆیگ "دەریای ناوەڕاس" عراق گرێدەو: شەپوولیگ وارانوارین و هووشداریی لافاو

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏ ڕاپۆرت روانگەی ژینگەیی "عراقی سەوز"، عراق کەفێدە ژیر کاریگەی نزمەپاڵەپەستۆیگ دەریای ناوەڕاس كە لە ئیوارەی رووژ چوارشەممە دەس وەپی کەێد تا 23ی ئازار وەردەوام بوود.

‏لەباوەت وەخت و شوین بڵاوبوین شەپوولەگە، داتایەیل ویستگەی کەشناسی زانکۆی موستەنسەڕیە دیاریکەن شەفەق رووژ پەنجشەممە، ‌واران وارین لەناوچەیل خوەرئاوا دەسوەپی کەێد کەم کەم ناوجەیل باشوور خوەرئاوا گرێدەو.

‏دویای نیمەڕوو رووژ پەنجشەممە، کاریگەری فراوانەو بوود بەغدای پایتەخت گرێدەو وەرد مەزەنەی زیایبوین بڕ واران و وا لە ئیوارەی هەمان رووژ.

‏جومعە: فرەیگ لە ناوچەیل عراق رەسێدە لوتکەی کەشوهەواگە وەرد دروسبوین بەڵاچەیل تونیگ کە تا کۆتایی رووژ وەردەوام بوود.

‏لەبان نزمە پاڵە پەستۆ وەردەوامەیل و رخداریەیل ژینگەیی، راپۆرتەگە دیاریکرد، ئاراستەی وا جیگیربوود و بوودە مدوو هاتن چەن نزماپالەپەستۆیگ یەک لەدویای یەک، یەی شهیلێد واران وارین لە سەرانسەر هەفتەی بانان وەشیوەی "ناجێگیر و کوتکوت" بمینێد.

‏هەمیش روانگەگە هووشداریدا ئێ شەپوولە لە بڕیگ پارێزگایەیل مزەنەکرێد وە مدوو رفتی واران و تونی وا کە لە رووژ پەنجشەممەو دەسوەپی کەێد لافاو ناوخوەیی لەبڕیگ ناوچە دروسبکەێد.

‏ لە وەختیگ مەزەنەکرێد کاریگەریی شەپۆل یەکەم وەرد کۆتاییهاتن رووژ جومعە وەرەو کەمبوین بچوود، بەڵام نیشانەیلیگ هەس ئەرا کەشوهەوا تا سەرەتای هەفتەی داهاتوو لەژێر کاریگەریی نزمەپاڵەپەستۆ یەک لە دویای یەکەیل مینێد، یەیش هەوەجە کەێد وریای ئاڵشتکاری یەک لەدویای یەکەیل بین.

