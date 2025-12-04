نرخ نەفت بەسڕە داوەزیان وەخوەی دی وەگەرد بەرزەوبوین جیهانی
شەفەق نیوز ـ بەغداد
نرخ ام بەسرە "قورس و ناوڕاس"، ئمڕوو پەنجشەممە، داوەزیان وەخوەی دی وەبان ئەوەگ نڕخ نەفت لەبان ئاست جیهانی بەرزەوبوی.
خام قورس بەسە بڕ 65 سەنت داوەزیا وە رێژەی 1.08%، رەسیە 59.64 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، هەمیش خام ناوڕاس بەسرە وەهەمان بڕ داوەزیا وە رێژەی 1.05% رەسیە 61.39 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ.
داوەزیانەگە وەگەرد بەرزەوبوین نرخ نەفت لەبان ئاست جیهان هات لەدویای پەلامارداین ئۆکرانیا وەبان ژیرخان ئابووری نەفتی روسیا، کە رخداری دروسکرد لەبان کاریگەری بان دابینکاری نەفتەیل لە جیهان.