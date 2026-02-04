نرخ دۆلار 150 هەزار رەدکەێد لە بازاڕەیل بەغدا و هەولێر

نرخ دۆلار 150 هەزار رەدکەێد لە بازاڕەیل بەغدا و هەولێر
2026-02-04T08:25:39+00:00

شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو چوارشەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 150100 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  کە رووژ سێشەممە  نرخ دۆلار رەسیە 149000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 150500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 149500 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 150150 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 150000 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

