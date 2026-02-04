نرخ دۆلار 150 هەزار رەدکەێد لە بازاڕەیل بەغدا و هەولێر
شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 150100 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. کە رووژ سێشەممە نرخ دۆلار رەسیە 149000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 150500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 149500 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 150150 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 150000 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.