نرخ دۆلار 148 هەزار رەدکەێد لە بەغداد و لە هەولێر

2026-01-06T08:17:18+00:00

شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو سێشەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 147700 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  کەرووژ دووشەممە  نرخ دۆلار رەسیە 146500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 148250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 147250 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 146600 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 146500 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

