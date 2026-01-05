نرخ دۆلار 145 هەزار رەدکەێد لە بەغداد و لە هەولێر

شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو دووشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 14700 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. کەرووژ یەکشەممە نرخ دۆلار رەسیە 146000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 145750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 144750 دینار.

‏لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 144050 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 143950 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

‏

‏