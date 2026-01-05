نرخ دۆلار 145 هەزار رەدکەێد لە بەغداد و لە هەولێر
شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو دووشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 14700 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. کەرووژ یەکشەممە نرخ دۆلار رەسیە 146000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 145750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 144750 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 144050 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 143950 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.