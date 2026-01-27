نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەیل بەغداد و هەولێر کەمیگ داوەزێد

شەفەق نيوز- بەغداد/ هەولێر

نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانەور دینار عراقی، ئمڕوو سێشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەیل سەرەکی بەغداد پایتەخت، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، وەشیوەی کەمیگ داوەزیان توومار کرد.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەیل سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ 153 هەزار دينار عراقی وەرانەور 100 دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان.

شەوەکی ئمڕوو، نرخ 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 154 هەزار و200 دينار عراقی.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد داوەزیان توومار کرد، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 153 هەزار و500 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 152 هەزار و500 دينار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار هەمیش وەگەرد بەسیان بۆرسە داوەزیان توومار کرد، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 154 هەزار و200 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 154 هەزار دينار.