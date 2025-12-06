نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەیل بەغداد و لە هەولێر

شەفق نيوز– بەغداد/ هەولێر

نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانەور دینار عراقی، ئمڕوو شەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەیل سەرەکی بەغداد پایتەخت داوەزیان کەمیگ توومار کرد، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان بەرزەو بوی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەیل سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ 142750 دينار عراقی وەرانەور 100 دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان.

شەوەکی ئمڕوو، نرخ 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 142800 دينار.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 143750 دينار، و نرخ سەنینی رەسیە 141750 دينار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار بەرزەوبوین کەمیگ توومار کرد، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 141900 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 141750 دينار.