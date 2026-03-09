‏نرخ دۆلار وەرانوەر دینار عراقی

شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو دووشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت جیگیربوی و هەرێم کوردستان داوەزیا.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 155750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. هەمان نرخ لە رووژ یەکشەممە بوی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد جیگیرە، کە نرخ فرووشتن رەسیە 156250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 155250 دینار.

‏لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیا، کە نرخ فروشتن رەسیە 155200 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 155150 عراقی وەرانوەر 100 دۆلارئەمریکی.

