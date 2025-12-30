نرخ دۆلار نزیکەو بوود لە 145 هەزار لە بەغداد و هەولێر

نرخ دۆلار نزیکەو بوود لە 145 هەزار لە بەغداد و هەولێر
2025-12-30T08:05:15+00:00

‏ شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو سێشەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 144250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  کەرووژ دووشەممە  نرخ دۆلار رەسیە 143900 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 144750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 143750 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 144750 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 143750 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon