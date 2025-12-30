نرخ دۆلار نزیکەو بوود لە 145 هەزار لە بەغداد و هەولێر
شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو سێشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 144250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. کەرووژ دووشەممە نرخ دۆلار رەسیە 143900 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 144750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 143750 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 144750 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 143750 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.