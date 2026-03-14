نرخ دۆلار ئەمریکی وەگەرد بەسیان بۆرسەیل بەغداد و هەولێر
شەفەق نيوز- بەغداد/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانەور دینار عراقی، ئمڕوو شەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەیل سەرەکی بەغداد پایتەخت بەرزەو بوی، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان جیگیر بوی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەیل سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ 154150 دينار عراقی وەرانەور 100 دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان.
شەوەکی ئمڕوو، نرخ 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 154050 دينار عراقی.
پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد بەرزەو بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 154750 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 153750 دينار.
لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسە جیگیر بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 153850 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 153750 دينار.