نرخ دۆلار ئەمریکی وەگەرد بەسیان بۆرسەیل

شەفق نيوز- بەغداد/ هەولێر

نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانەور دینار عراقی، ئمڕوو شەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەیل سەرەکی بەغداد پایتەخت کەمیگ بەرزەو بوی، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان جیگیر بوی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەیل سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ 141,600 دينار عراقی وەرانەور 100 دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان.

شەوەکی ئمڕوو، نرخ 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 141,500 دينار عراقی.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد جیگیر بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 142,500 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 140,500 دينار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار جیگیر بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 141,250 دينار عراقی و نرخ سەنینی رەسیە 141,150 دينار عراقی.