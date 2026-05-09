نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

2026-05-09T07:43:52+00:00

‏شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو شەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت بەرزەوبوی و هەولێر جیگیربوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 153150 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  کە دویەکە  نرخ دۆلار رەسیە 153000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 153500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 152500 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار جیگیربوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 152950 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 152850 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

