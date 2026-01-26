نرخ دۆلار لە بازاڕەیل عراق رەسێدە نزیک 150 هەزار

‏ شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو دووشەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 149,300 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  کە رووژ یەکشەممە  نرخ دۆلار رەسیە 148,200 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 148750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 147750 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلارa بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 149,950 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 149000 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

