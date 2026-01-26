نرخ دۆلار لە بازاڕەیل عراق رەسێدە نزیک 150 هەزار
شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو دووشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 149,300 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. کە رووژ یەکشەممە نرخ دۆلار رەسیە 148,200 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 148750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 147750 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلارa بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 149,950 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 149000 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.