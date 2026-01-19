نرخ دۆلار رەسێدە 148 هەزار لە بەغداد و لە هەولێر

2026-01-19

‏شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو دووشەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 147450 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  کە رووژ یەکشەممە  نرخ دۆلار رەسیە 147000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 148000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 147000 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 147500 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 147450 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

