نرخ ‏خام بەسرە رەسێدە بان نەفتەیل ناوچەگە وەگەرد شیویان بەرهەمهاوردنەیل

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏نرخەیل هەردوگ جویر نەفت خام بەسرە بەرزبوین وەرچەویگ توومار کردن، تا رەسینە ئاستەیل نوایگ وە وەراورد وەگەرد چەن جویریگ نەفت جیهانی.

‏نرخ نەفت خام سەنگین بەسرە رەسیە 121.08 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ وە زیایبوین 0.71 دۆلار، لە هەمان وەخت نەفت خام ناوڕاس بەسرە 123.18 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ توومار کرد وە هەمان بڕ بەرزبوی.

‏بەرزبوینەگە لە سای ئاڵۆزییەیل هاتوچوی نەفت جیهانی هاتیە، وە تایبەت وەگەرد پەککەفتن چەندین ریڕەو دەریایی، کە بویە مدوو ئەوەگ بازاڕەیل مینەی شوون جیگرەیل جیگربکەن یەیش بویە مدوو زیایبوین داواکاری لەبان نەفت عراق وەرانوەر وە کەمبوین هەناردەکردن.

‏وەپای بەراوردەیل، نرخەیل هەردوگ نەفت خام بەسرە کەفتە لەبان جویر نەفت ناوچەگە، چوینکە نرخ نەفت خام سووک عەرەبی سعوودی رەسیە 119.48 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، و نەفت کوەیتی 107.37 دۆلار، و نەفت مەربان ئیماراتی 103.57 دۆلار توومار کردن.

‏

‏