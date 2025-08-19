نرخ خام بەسرە داوەزیان وەخوەی دوینێد وەگەرد داوەزیان نەفت لە جەهان
شەفەق نیوز ـ بەغداد
نرخ خام بەسرە وە هەردووگ جویر قورس و ناوڕاس، ئمڕوو سێشەممە، داوەزیان وەخوەی دی وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە بازاڕەیل جەهان.
نرخ خام قورس بەسڕە 86 سەنت داوەزیا کە یەکسانە وە 1.30% رەسیە 64.47 دۆلار، نرخ خام ناوڕاسیش 85 سەنت داوەزیا کە یەکسانە وە رێژەی 1.24% رەسیە 67.72 دۆلار.
نرخ نەفت داوەزیا وەرد چەوڕێکردن بازاڕ ئەرا گفتوگوو سێیانیەیل ناوەین روسیا و ئۆکرانیا و وڵاتە یەکگرتگەیل، ئەرا کۆتایی هاتن جەنگ لە ئۆکرانیاو لاوردن سزایەیل بان خام روسیا.
نرخ خام برێنت رەسیە65.53 دۆلار، نرخ خام ئەمریکی رەسیە 63.36 دۆلار.