نرخ خام بەسرە داوەزیان وەخوەی دوینێد وەگەرد داوەزیان نەفت لە جەهان

شەفەق نیوز ـ بەغداد

نرخ خام بەسرە وە هەردووگ جویر قورس و ناوڕاس، ئمڕوو سێشەممە، داوەزیان وەخوەی دی وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە بازاڕەیل جەهان.

نرخ خام قورس بەسڕە 86 سەنت داوەزیا کە یەکسانە وە 1.30%‎‎ رەسیە 64.47 دۆلار، نرخ خام ناوڕاسیش 85 سەنت داوەزیا کە یەکسانە وە رێژەی 1.24% ‎رەسیە 67.72 دۆلار.

نرخ نەفت داوەزیا وەرد چەوڕێکردن بازاڕ ئەرا گفتوگوو سێیانیەیل ناوەین روسیا و ئۆکرانیا و وڵاتە یەکگرتگەیل، ئەرا کۆتایی هاتن جەنگ لە ئۆکرانیاو لاوردن سزایەیل بان خام روسیا.

نرخ خام برێنت رەسیە65.53 دۆلار، نرخ خام ئەمریکی رەسیە 63.36 دۆلار.