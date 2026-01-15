‏نرخ خام بەسرە بەرزەوبوود وەگەرد داوەزیانی لە بان ئاست جیهان

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏نرخ خامەیل بەسرە قورس و ناوڕاس، ئمڕوو پەنجشەممە، بەرزەوبوین وەخوەی دی وەگەرد داوەزیانی لەبان ئاست جیهان.

‏نرخ خام بەسرە 1.11 دۆلار بەرزەوبوی وە رێژەی 1.88%‎‎ رەسیە 60.18 دۆلار، هەمیش خام ناوڕاس بەسرە 86 سەنت بەرزەوبوی کە کەێدە 1.40% رەسیە 62.48 دۆلار.

‏نرخ نەفت داوەزیا لەدویای ئەوەگ سەرۆک ئەمریکا دۆناڵد ترامپ دووپاتکرد کە زانیاری وەپی رەسیە پرۆسەیل کوشتن لە هەڵمەت سەرکوتکردن خوەنیشاندانەیل ئیران روی لە کەمەوبوین کردنە، ترامپ دیاریکرد ئیرنگە هویچ پلانیگ ئەرا لە سێدارەدان وە کۆمەڵ نییە، یەیش بویە مدوو کەمکردن نیگەرانیەیل ناو بازاڕ هیشت وەبەرهێنەرەیل کەمتر پەنابوەن ئەرا سەنین کاڵا و پویلە پارێزیاگەیل.