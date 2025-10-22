‏نرخ خام بەسرە بەرزەوبوود وەگەرد بەرزەوبوین نرخ نەفت لە جەهان

‏نرخ خام بەسرە بەرزەوبوود وەگەرد بەرزەوبوین نرخ نەفت لە جەهان
2025-10-22T08:07:07+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەغداد

‏نرخ خام قورس و ناوڕاس بەسرە، ئمڕوو چوارشەممە، بەرزەوبوی وەگەرد بەرزەوبوین نرخ نەفت لە  بازارەیل جەهان

‏نرخ نەفت خام قورس بەسرە 36 سەنت و وە رێژەی  0.60%‎‎ بەرزەوبوی رەسیە 59.98 دۆلار، و نرخ خام ناوڕاس بەسرەش 36 سەنت و رێژەی  0.59% بەرزەوبوی رەسیە ‎ 61.13 دۆلار.

‏نرخ نەفت بەرزەوبوی وە مدوو رخداری بەرهەمهاوردنەیل پەیوەنیدار وە سزایەیل، و هیوا لە رێککەفتن بازرگانی ناوەین وڵاتە یەکگرتگەیل و چین، لەوەختیگ وەرەبهێنەرەیل رەسین لە خەوەر واشنتۆر ئەرا سەنین بڕیگ نەفت ئەرا ئەمارکردنی لە یەدەگ ستراتیژی.

‏ 

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon