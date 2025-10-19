نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و لە هەولێر لە ئاستیگ پەیمانەیی جیگیربوود

‏ ‏شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو دووشەممە، لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت و هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان جیگیربوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت رەسیە 836 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 832 دینار.

‏پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای عراقی هەمیش جیگیربوین توومار کرد لەپای 802 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 806 هەزار دینار.

‏لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکانەیل زەڕنگەری، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار 21 ها ناوەین 835 هەزار دینار و 845 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی 805 هەزار دینار و 815 هەزار دینار.

‏لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ تەڵا جیگیربوی، کە نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 22 رەسیە 916 دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 21 رەسیە 875 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 18 رەسیە 750 دینار.

‏