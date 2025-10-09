نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد لە هەولێر داوەزیان وەخوەی دوینێد باوجی هەر هالە بەرزترین ئاست

نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد لە هەولێر داوەزیان وەخوەی دوینێد باوجی هەر هالە بەرزترین ئاست
2025-10-09T10:52:28+00:00

‏ شەفەق نیوز ــ بەغداد/ هەولێر

‏نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت  و هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان داوەزیا.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت رەسیە 805 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 801 هەزار دینار.

‏پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای عراقی هەمیش داوەزیان توومار کرد لەپای 771 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە و 775 هەزار دینار.

‏لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکانەیل زەڕنگەری، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار 21 ها ناوەین 805 هەزار دینار و 815 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی 775 هەزار دینار و 785 هەزار دینار.

‏لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ تەڵا داوەزیا، کە نرخ  فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 22 رەسیە 

‏870 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 21 رەسیە 830 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 18 رەسیە 712 دینار.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon