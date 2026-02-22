‏گەندەڵی و بازرگانی مادەی هووشبەر.. دادگای عراق سزای چوار کەس دا کە زیندانی هەمیشەیی هاناویان

‏شەفەق نیوز - سەڵاحەدین/ کەربەلا

‏ئمڕوو یەکشەممە، ئەنجومەن باڵای دادوەری راگەیان، سزای ئەرا چوار تاوانبار دەرکردیە، لەناوان سزای زیندانی هەمیشەیی بویە، وە توومەت گەندەڵی و بازرگانیکردن وە ماددەی هووشبەر لە پارێزگایەیل سەڵاحەدین و کەربەلا.

‏ئەنجومەنەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "دادگای تاوانەیل سەڵاحەدین سزای دە ساڵ زیندانیکردن ئەرا سێ تاوانبار دەرکرد کە فەرمانبەر ئەنجومەن پارێزگای سەڵاحەدینن، وە تاوان گەندەڵی دارایی و زەرد رەسانن وە دارایی گشتی".

‏وتیش "زیندانیەیل جویر ئەندام لە لیژنەی بیناکردن 11 مەکتەو کارکردنە، بڕە پویلیگ ئەرا بەڵێندەریگ خەرج کردنە وەبی ئەوەگ هویچ پیشکەفتنیگ لە رێژەی جیوەجیکردن پرۆژەگە بوود"، هەمیش دیاریکرد سزاگەی وەپای مادەی 318 لە یاسای سزادان دەرچگە وە هاوەشی مادەیل 47 و48 و49".

‏لە بەیاننامەیگ ترەک دیاریکرد "دادگای تاوانەیل کەربەلا سزای زیندانیکردن هەمیشەیی ئەرا بازرگانیگ مادە هووشبەرەیل دەرکرد وە تاوان بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر".

‏ئاشکرایکرد "توومەتبار 2کیلوگرام و 550 گرام لە مادەی ئەمفیتامین هووشبەر وەپی گیریاس وە ئامانج بازرگانیکردن و فروشتنی لەناوەین وەکارهاوەرەیلی" وتیش "سزاگە وەپای بڕگە مادەی 27/یەکەم لەیاسای هووشبەر و کاریگەری دەروینیەیل شمارە 50 ساڵ 2017 دەرچگە".

